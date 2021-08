Bologna, il punto sul mercato in entrata

Riccardo Bigon Sports Director (Bologna) ; August 02; 2020 - Football : Italian championship 2019 2020 ; 38°Day ; match between Bologna 1-1 Torino at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

Il Bologna ha individuato in Arthur Theate il prossimo rinforzo per la difesa: il jolly belga è il nome più caldo in questa fase di mercato. I rossoblù hanno già raggiunto l'accordo sia con il giocatore che con l'Ostenda, che per il suo cartellino parte da una base di 6,5 milioni più bonus. Il club felsineo, però, non ha ancora accelerato per i tempi di chiusura: prima infatti si dovrà cedere (Tomi in pole). Intanto la società belga ha deciso di convocare Theate per la sfida di questa sera contro il Gent: il giocatore probabilmente verrà anche impiegato, a differenza di quanto accaduto la scorsa settimana.