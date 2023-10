Bologna – Il programma del settore giovanile

Salgono a 7 i convocati i convocati rossoblù: Massimo Pessina, il prossimo martedì, si radunerà con la Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo a Bagno di Romagna (FC) fino a domenica 22 ottobre, giocando un’amichevole – contro il Cesena – sabato alle 15. Ukko Happonen, invece, è stato convocato dalla Finlandia Under 17 per le gare di qualificazione ai prossimi Europei di categoria: sabato 15 ottobre affronterà l’Ucraina, mercoledì 18 la Germania e sabato 21 il Liechtenstein.