Bologna, il Frosinone insiste per Falcinelli

Secondo quanto riportato nella copia odierna di Tuttosport, il Frosinone continua il proprio forcing per avere Diego Falcinelli. Il club gialloazzurro sarebbe in contatto quotidiano con il Bologna, ma gli ostacoli alla trattativa sono molti e difficili da superare. La concorrenza per il giocatore è serrata: Brescia ed Hellas Verona restano molto interessate all’attaccante. Anche la volontà del giocatore rema contro i ciociari: Falcinelli vorrebbe infatti giocarsi le sue chances in Serie A senza quindi scendere di categoria. La trattativa è complicata, ma i laziali non mollano l’attaccante rossoblu.