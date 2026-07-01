Sarà una estate internazionale per il Bologna, con avversari a salire fino al grande test di Ferragosto contro il Brighton, la squadra più forte del lotto.

Cinque sono le amichevoli in programma per i rossoblù di Domenico Tedesco tra il ritiro di Valles e la trasferta inglese di metà agosto. In ritiro in altura il Bologna avrà tre appuntamenti, a partire con l'Arminia Bielefeld il 12 luglio, passando per l'Heidenheim il 22 e per chiudere con l'Iraklis il 25. Una volta rientrato in città, il Bologna sarà di scena a Casteldebole contro il Cambuur, squadra olandese, il primo di agosto, mentre l'appuntamento clou sarà a Brighton il 15 agosto contro la formazione di Premier fresca di qualificazione alla Conference League. Di seguito tutto il calendario.

12 luglio Bologna-Arminia Bielefeld (Valles);

22 luglio Bologna-Heidenheim (Valles)

25 luglio Bologna-Iraklis (Valles)

1 agosto Bologna-Cambuur (Casteldebole)

15 agosto Brighton-Bologna (Brighton)