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Il calo

In attesa del prossimo match contro il Cagliari, in programma sabato 24 ottobre, il Bologna deve fare i conti con la recente partita contro l'Inter, persa 1-3.

Il secondo tempo contro i nerazzurri ha lasciato diverse perplessità, soprattutto a livello fisico. Nonostante ciò, Palladino dovrebbe guardare il bicchiere mezzo pieno e osservare l'ottimo primo tempo della sua squadra. Nei primi 45' i rossoblù hanno dimostrato una grande coesione in campo, giocando da squadra e reagendo a tono all'infortunio rimediato da Piccoli al 30', sostituito da Enem, che ha disputato a sua volta una buonissima frazione di gioco. Il primo gol, quello di Pobega, è arrivato dopo appena 10' dal fischio d'inizio, con gli uomini di Palladino che hanno continuato ad attaccare per tutto il resto del primo tempo, con lo stesso Pobega che ha colpito la traversa al 40'. Il calo, sia mentale sia fisico, è arrivato al 44', con una perla di testa di Marcus Thuram che ha riportato la gara in parità. Poi, al 48', un altro guizzo di testa di Esposito ha chiamato Skorupski al miracolo.

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