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Il derby

In Emilia è tempo di derby. Sabato 7 novembre, alle ore 18:00, andrà infatti in scena allo stadio Ennio Tardini la sfida tra Parma e Bologna. I rossoblù andranno alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, un risultato che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile, ma che grazie all’arrivo di Palladino ora è possibile. In vista di tale partita, però, ci sarà più di qualche ballottaggio negli undici in campo.

Se ormai Skorupski è tornato a garantire sicurezza tra i pali, già in difesa potremmo avere qualche ballottaggio. Nell’ultima gara Vitik ha giocato bene e Darmian è subentrato al suo posto, anche se a Parma dovremmo rivedere l’ex Inter partire dal primo minuto. Al suo fianco è ormai inamovibile Casale, con Theate sul centrosinistra. Centrocampo intoccabile con Miranda, Ferguson, Pobega e Zortea.

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