Bologna, Heggem per il presente e il futuro

Torbjorn Heggem con vista sull' Aston Villa e sul mondiale. Il centrale norvegese è tornato dalla convocazione in nazionale e sembra viaggiare spedito verso la titolarità di coppa dopo i recenti acciacchi.

Italiano lo ha fin da subito gettato nella mischia a inizio stagione, fidandosi delle sue qualità al fianco di Jhon Lucumi, ma in futuro potrebbe anche prendere il posto del colombiano, che in estate, dopo il mondiale, presumibilmente se ne andrà. Come riporta il Cor Sport, Heggem è il quarto più utilizzato della rosa rossoblù con 2554 minuti giocati nonostante il mese passato ai box per qualche problemino fisico. Nella Norvegia è punto fermo e vuole essere protagonista al mondiale, giocherà nel girone con Francia, Senegal e Iraq, mentre nel Bologna vuole chiudere alla grande la stagione e ritagliarsi un ruolo da leader il prossimo anno senza Lucumi.