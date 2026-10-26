Cresce la contestazione contro Joey Saputo a Montreal. Il gruppo organizzato 1642MTL ha annunciato la sospensione del sostegno alla squadra fino al termine della stagione, denunciando gli insuccessi degli ultimi anni e le scelte societarie.

A far esplodere il malcontento sono state le sconfitte contro il Forge, ai rigori nella finale del Canadian Championship, e Nashville in MLS. Il Montreal è ultimo nella Eastern Conference con 25 punti: sui social, i tifosi hanno confrontato le immagini dello stadio pieno ai tempi di Drogba con quelle degli spalti oggi semivuoti.

Tra i motivi della protesta c’è anche il trasferimento dei sostenitori dalla sezione 114 alla 133 dello Stade Saputo, considerato un ulteriore strappo con il club. Il gruppo descrive una situazione insostenibile, mettendo in discussione il proprio impegno e il suo stesso futuro.