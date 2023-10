Bologna Futsal, show a Prato: 0-5

Vittoria netta e di grande prestigio quella del Bologna Futsal in quel di Prato nella terza giornata del campionato di A2. I rossoblù di mister Carobbi si sono infatti imposti per zero a cinque con doppietta di Cavina e gol di Radesco, Pritoni e Ansaloni.

«Oggi abbiamo fatto benissimo in fase difensiva, ma abbiamo anche fatto passi avanti nel possesso. Per quello che siamo ora, abbiamo perso due o tre situazioni importanti in fase di ripartenza: è evidente, però, che cominciamo a conoscerci di più. A questo punto della stagione avremmo dovuto essere più avanti coi lavori sotto l’aspetto offensivo; sotto quello difensivo stiamo consolidando certezze. Quando abbiamo la palla nei piedi dobbiamo avere più fiducia nei nostri mezzi: nel possesso palla dobbiamo ancora lavorare.. Forse non è stata la partita perfetta, ma era stata impostata in questo modo per il nostro stato attuale".