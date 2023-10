Bologna-Frosinone, la moviola: giusto il rigore

Doveri porta a casa una partita non entusiasmante, voto 5 per Edmondo Pinna su Stadio, e non vede un rigore che per il moviolista era visibile in presa diretta. Il contatto Beukema-Cuni è da penalty, scrive Pinna, con il difensore che lo tocca sul piede sinistro. Valeri richiama all'OFR e alla fine Doveri assegna il rigore. Non c'è invece penalty per il contatto Freuler-Okono. Poi il rosso a Mazzitelli. Doveri è, forse, un po' severo con due gialli in pochi minuti 'la prima per una trattenuta prolungata, la seconda per un intervento in ritardo. Forse molto severo in quest’ultimo caso...' scrive Pinna.