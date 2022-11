Bologna femminile ancora in testa alla classifica

Le rossoblù hanno infatti mantenuto la vetta della classifica del Girone B di Serie C dopo la dodicesima giornata di campionato. Il Bologna ha infatti battuto in casa il Venezia 1985 al termine di una partita difficile e vinta per 3-2 con le reti di Antolini, Gelmetti e Zanetti (lagunari in rete con Conventi e Centasso). Il gol del decisivo tre a due è arrivato al 91' in pieno recupero.