Bologna, ecco la classifica all-time: dal 1929 rossoblù…

Ovviamente, rispetto ad altre formazioni, il Bologna ha giocato meno partite in massime serie e infatti comanda la Juventus, che ha totalizzato 5949 punti in 3155 partite, davanti all'Inter con 5743 punti in 3194 partite, mentre al terzo posto c'è il Milan con 5421 in 3133 match. Dal quarto al settimo posto il punteggio tra i 3mila e i 4mila con la Roma quarta a 4965, la Fiorentina quinta a 4905, il Napoli sesto con 4168 e la Lazio settima con 4086. Poi, le piazze medie come il Torino settimo con 3879, braccato dal Bologna, grazie agli ultimi anni, con il nono posto con 3723 punti in 2693 partite disputate, di cui 962 vinte, 845 pareggiate e 886 perse.