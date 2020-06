Bologna, ecco il potenziale assegno da 70 milioni…

L’edizione odierna del Corriere di Bologna riporta uno studio elaborato dal Cies, centro studi internazionale con sede a Neuchatel, riguardante il valore dei cartellini dei calciatori dei maggiori campionati europei. Si tratta di uno studio semestrale che valuta la crescita o meno del valore dei giocatori.

Nel rapporto pubblicato recentemente, ci sono due giocatori del Bologna considerati tra i migliori nei propri ruoli in Serie A. Ad esempio, tra gli attaccanti in Serie A Riccardo Orsolini è undicesimo per valore con 36.9 milioni di euro, davanti a lui solo i big Lautaro, Lukaku, Dybala, Zaniolo, Ronaldo, Kluivert, Lozano, Chiesa e Immobile. Lo studio è effettuato su un algoritmo basato su età, potenziale e durata contrattuale. Un altro rossoblù è presente nelle classifiche di Serie A, stavolta in difesa. Si tratta del giapponese Takehiro Tomiyasu, valutato dal Cies 33.2 milioni e che davanti a sé ha solamente sei giocatori: De Ligt, Skriniar, Mancini, Alex Sandro, Di Lorenzo e Koulibaly.