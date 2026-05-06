Bologna, Dominguez oggetto misterioso: probabile la cessione in estate

Il più grande interrogativo di questa stagione del Bologna si chiama Benjamin Dominguez. Il "Nene" ha trovato pochissimo spazio e un suo addio durante la sessione di mercato estiva, soprattutto nel caso in cui dovesse essere confermato Italiano, è sempre più probabile. L'esterno argentino quest'anno è stato un grande punto di domanda per i tifosi rossoblù, le sue sole 6 presenze da titolare han fatto sorgere più di un dubbio. Ora arriverà il momento delle decisioni: in un Bologna che vuole tornare fin da subito a competere per i piani alti del campionato le idee dovranno essere chiaro fin dal primo istante.