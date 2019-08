Bologna, Dominguez il sostituto di Pulgar, sfida al Celta Vigo

Inizia adesso per il Bologna il rush finale di mercato. Il focus rossoblu sarà tutto sulla mediana, reparto che necessita di almeno due rinforzi, vista la cessione di Pulgar alla Fiorentina. L’obiettivo principale degli emiliani è sempre Nicolas Dominguez, il talento argentino del Velez. I rossoblu dovranno pagare la clausola rescissoria fissata a 10 milioni per avere il centrocampista. In più bisogna aggiungere un paio di milioni di tasse sul trasferimento, che il club argentino vorrebbe fossero versate dagli acquirenti.

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, quella dei rossoblu è una sfida contro il tempo, vista la numerosa concorrenza sul giocatore: in particolare quella del Celta Vigo e dell’Udinese.