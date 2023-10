Bologna, domani la ripresa con Posch da valutare. Mercoledì appuntamento allo store

Già recuperato Victor Kristiansen, da domani si capiranno le possibilità di Stefan Posch di rientrare tra i convocabili per la sfida di sabato alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Per ora al suo posto ha giocato, con profitto, Lorenzo De Silvestri, che ieri ha siglato un gol di testa da fuori area eguagliando Gennaro Gattuso che ne segno uno simile nel 2011. Inoltre, il capitano rossoblù ha segnato in tredici campionati diversi, superando Leo Bonucci fermo a 12. Insomma, Posch è stato sicuramente importante nello scacchiere di Motta, ma per ora De Silvestri lo sta sostituendo egregiamente, a dimostrazione del livello alto che stanno tenendo le riserve nella crescita quotidiana della squadra stimolata dalla concorrenza interna. L'austriaco è partito a rilento e poi ha avuto un infortunio muscolare da cui sta recuperando, ma già da domani si capirà se potrà avere chance per sabato. Tempi più lunghi per Jhon Lucumi che rischia di saltare anche la Coppa Italia con il Verona. Appuntamento domani alle ore 11 a porte chiuse. I tifosi, però, avranno la possibilità di incontrare i propri beniamini mercoledì 25 ottobre alle ore 17 allo store ufficiale del Bologna allo stadio Dall'Ara. Saranno presenti per una sessione di foto e autografi sia Sam Beukema che Lewis Ferguson. Il club ricorda che nel rispetto dei partner e dei licenziatari i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna Fc 1909.