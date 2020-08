Bologna, difesa da ristrutturare: tutte le alternative

La priorità del calciomercato estivo del Bologna è quella di rinforzare la difesa.

Il reparto arretrato è andato spesso in difficoltà nella scorsa stagione e Mihajlovic vuole più garanzie tecniche. Queste arriveranno dal mercato, con Bigon che ha il taccuino colmo di nomi. De Silvestri rimane un obiettivo, anche se complicato da conseguire per la fascia destra. In mezzo serve un centrale mancino: il preferito è l’ex Lyanco, quasi impossibile da riportare a Bologna; sullo sfondo rimangono Sanè e Dragovic. Sulla sinistra, invece, serve un vice-Djiks, identificato in Hickey. La trattativa è però al momento in stallo. Lo riporta La Gazeetta dello Sport.