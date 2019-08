Bologna, continua senza sosta la caccia al centrocampista

Rinforzare la mediana. Questo è l’imperativo che si sono posti Bigon e Sabatini dopo l’addio di Erick Pulgar. In questo senso il duo rossoblu sta lavorando senza sosta. I nomi sono gli stessi, con le quotazioni di Dominguez attualmente in discesa, l’ostacolo del passaporto extracomunitario rischia di diventare insormontabile per i rossoblu. Bologna che vira allora su Hendrix e Prcic, con un colpo che potrebbe arrivare già in settimana, l’olandese resta ad oggi l’opzione preferita.

Secondo il Corriere dello Sport, Caseres resta l’unica altra pista attualmente percorribile. Il Villareal offre il giocatore solo in prestito, formula che non convince Bigon, che non vuole lavorare per gli altri senza ottenere nulla in cambio. Le trattative restano comunque aperte.