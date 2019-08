Bologna, continua il pressing per Nicolas Dominguez

Non si fermano le trattative per convincere il Velez a lasciar partire Nicolas Dominguez. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Bologna non ha ancora abbandonato la pista che porterebbe al centrocampista sudamericano, nonostante tutte le difficoltà del caso. I rossoblu dovranno sconfiggere un’agguerrita concorrenza, con Genoa e Udinese che starebbero guadagnando terreno, mentre il Celta Vigo rimane sempre alla finestra. Tutte e quattro le squadre sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il talento argentino.