Bologna, continua il pressing per Kouamé

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna starebbe ancora pensando a Christian Kouamé del Genoa, come opzione per l’attacco. Diversamente da inizio mercato, quando l’ivoriano era un obiettivo a prescindere dalle partenze. In questo momento sarebbe solo un eventuale rimpiazzo, nel caso in cui dovessero lasciare Bologna Destro o Santander. Il pressing dei rossoblu è costante e va avanti ormai da settimane, come confermato anche dagli stessi agenti del calciatore.