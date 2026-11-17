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LA SITUAZIONE INFORTUNI

Dopo una settimana di meritato riposo, il Bologna è già al lavoro per preparare la sfida che andrà in scena al Dall'Ara domenica pomeriggio, e alla quale i rossoblù ci si affacciano con una situazione infortuni sicuramente non delle migliori.

Forti delle quattro vittorie consecutive registrate, gli uomini di Palladino vogliono riprendere da quanto di buono mostrato in quel di Parma, consci però che per farlo saranno costretti a rinunciare a Juan Miranda e forse anche a Nicolò Cambiaghi. Lo spagnolo ha infatti riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, venendo sostituito dopo solo 26' minuti al Tardini e con la speranza di poterlo riavere a disposizione per la trasferta di Venezia. All'ex Betis potrebbe poi aggiungersi il nazionale italiano, che proprio nella vittoria degli uomini di Mancini contro la Francia, di cui peraltro è stato assoluto protagonista, ha subito un infortunio alla caviglia destra. Problema che non sembra però molto grave, ma che potrebbe comunque costringerlo a saltare la prossima giornata di campionato, o almeno a partire dalla panchina.

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