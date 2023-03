Bologna, carica Lucumi: “Con la Lazio vogliamo i tre punti”

"E' stata una partita difficile contro una squadra forte - le sue parole - Diciamo che non siamo partiti bene nel primo tempo, poi abbiamo cercato di recuperare nel secondo ma non ce l'abbiamo fatta. Il Toro si è chiuso bene. Ovviamente a nessuno piace perdere e ora la cosa che conta è continuare a lavorare con mentalità positiva"

Ora l'obiettivo è tornare a fare punti, magari con un bottino pieno contro una big in casa: "Ci stiamo preparando bene per la partita con la Lazio e l'obiettivo è portare a casa i tre punti per risalire ancora in classifica. Stiamo lavorando con intensità e allegria per riprende la marcia. I miei compagni di reparto? Sono tutti forti e con caratteristiche diverse, cerchiamo di dare una mano alla squadra. Il gruppo è molto unito"