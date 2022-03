Bologna – Cambiamenti ai piani alti in vista dell’estate

Come potrebbe cambiare il Bologna nella prossima stagione secondo i rumors di queste ultime settimane

Anche il Bologna non fa eccezione, anzi, in vista della prossima stagione ci potrebbero essere degli stravolgimenti, dalla panchina fino ai piani alti della dirigenza; Joey Saputo non è chiaramente soddisfatto di come vanno le cose all'interno del club e continuano a rincorrersi le voci su Giovanni Sartori, attuale Ds in uscita dall'Atalanta, vedremo chi potrebbe andare a sostituire, visto l'addio con Sabatini già a inizio stagione. Trema anche la panchina di Sinisa Miahjlovic, rimasta ben salda per quasi quattro stagioni, ma ci sono alcuni indizi che danno per certa una separazione a fine campionato, e anche qui si rincorrono i nomi di possibili sostituti, come quello balzato alle cronache di Gennaro Gattuso.