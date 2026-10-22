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Il dato

Sono 630 km quelli che separano Bologna e Cagliari in linea d’aria. In Serie A, però, sono ben 8 i punti che separano le due squadre: gli emiliani occupano il quindicesimo posto in classifica, mentre i sardi sono settimi a quota 13 punti, gli stessi del Frosinone e uno in meno del Como.

C’è però un dato parecchio curioso: la squadra di Pisacane ha segnato gli stessi gol del Bologna, 6 per entrambe. La differenza sta nelle reti subite: solo 7 per il Cagliari, di cui 4 nell’ultima giornata contro il Monza, mentre sono 10 quelle incassate dagli uomini di Palladino.

Ci troviamo, perciò, nel più classico dei casi in cui si dice: “La miglior arma in attacco è la difesa”. Un problema che il Bologna ha chiaramente capito di avere.

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