Bologna, blindare i big per ripartire: il piano rossoblù per tornare in Europa

Il Bologna inizia a mettere gli occhi sulla prossima stagione. I verdetti finali arriveranno dopo queste ultime 5 giornate e le possibilità di rivedere il Bologna disputare una competizione europea sono poche. L'obiettivo è il settimo posto occupato dall'Atalanta, lo scontro diretto della trentasettesima giornata potrebbe essere fondamentale per riuscire ad ottenere quella posizione. Tuttavia, anche col settimo posto le possibilità di disputare una competizione europea non dipenderebbero dai rossoblù. Proprio per questo il Bologna dovrà essere in grado di mantenere un progetto ambizioso anche senza disputare una delle tre competizioni europee.