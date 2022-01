Fortitudo – Il consorzio pronto ad andare avanti con Pavani

Arrivano le dimissioni del presidente Fortitudo Christian Pavani.

Non rientra la situazione in casa Fortitudo, dove, dopo la partita contro Tortona, Christian Pavani ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

Secondo la redazione di BolognaBasket, queste dimissioni erano pronte da tempo, con la volontà da parte di Pavani di dedicarsi ad altro e lasciare la presidenza, la contestazione della tifoseria non ha fatto altro che accelerare questo processo. La volontà del Consorzio però è quella di convincere Pavani a rimanere almeno fino a fine stagione, infatti ad oggi è previsto un incontro per adoperarsi più a questo proposito che non alla ricerca di un sostituto, che per altro dovrebbe trovarsi a prendere questo incarico a stagione in corso. La speranza è che Pavani possa fare un passo indietro, almeno temporaneo.