Bologna, Arnautovic torna a San Siro: con l’Inter vinse il Triplete senza giocare

Marko Arnautovic torna a San Siro dieci anni dopo

In quella Inter di Mourinho, con un Arnautovic ventenne, giocare era impossibile con Eto'o e Milito, poi i paragoni sprecati con Ibra che di sicuro hanno aumentato la pressione su un giovane calciatore in cerca di una sua strada. Ha giocato pochissimo in quella squadra straordinaria il buon Arnautovic, tre partite e tutte in campionato per un totale di 55 minuti. In Champions League, però, vide dalla panchina la straordinaria impresa di Barcellona dove l'Inter resistette in dieci agli assalti dei blaugrana. Comunque una esperienza. Da allora Arnautovic è cresciuto, ha trovato la sua strada fatta di Germania (Werder Brema, 16 gol in 84 partite), Olanda (Twente, 14 gol in 59 partite), Inghilterra (Stoke City, 26 gol in 145 partite e West Ham, 22 gol in 65 partite) e in fine Cina (Shanghai, 20 gol in 39 partite).