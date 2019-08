Bologna, ancora aperte le piste per Kouamé e Defrel

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Bologna sarebbe ancora alla ricerca di un attaccante. Rinforzare il reparto avanzato in questo momento non è una priorità, ma i rossoblu non vogliono precludersi nessun obiettivo. Restano ancora in piedi infatti le ipotesi Gregoire Defrel e Christian Kouamé per l’attacco emiliano, con l’ivoriano sempre preferito al francese. Il prezzo però dell’attaccante in forza al Genoa resta elevato, per questo non si abbandona la pista che porta al giocatore della Roma.