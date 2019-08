Bologna, anche l’uruguaiano Ginella nel taccuino di Sabatini

Continua la ricerca di un centrocampista da parte del Bologna. In questo momento i rossoblu starebbero sondando intensamente il Sud America in cerca di talenti del ruolo, l’ultima idea risponde al nome di Francisco Ginella. Secondo Tuttomercatoweb, il mediano classe ’99 potrebbe essere entrato nelle mire di Sabatini che a breve potrebbe formulare un’offerta. Il giocatore è un prodotto del Montevideo Wanderers e ha già collezionato 14 presenze e 1 gol con la casacca della propria nazionale Under 20. Il ragazzo inoltre ha passaporto italiano e quindi gli emiliani potrebbero tesserarlo senza dover liberare lo slot da extracomunitario.