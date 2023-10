Bologna alza il muro: seconda miglior difesa d’Europa

Dopo aver subito quattro gol nelle prime tre partite, la squadra di Motta ha letteralmente chiuso a doppia mandata la porta di Lukasz Skorupski. Quattro clean sheets per i rossoblù e quarta partita consecutiva senza reti subite. Dallo zero a zero di Verona si sono succeduti altri due zero a zero, Napoli e Monza, e poi il tre a zero di ieri contro l'Empoli: in totale sono quattro gol subiti dal Bologna in sette partite di campionato, seconda miglior difesa d'Italia dietro l'Inter (3) e seconda miglior difesa d'Europa in coabitazione con il Nizza di Farioli. Il Bologna si è messo dietro in questa statistica le più grandi squadre d'Europa, partendo da Eintracht e Manchester City a quota 5 (c'è anche l'Atalanta), poi a 6 seguono Dortmund, Bayern, Arsenal, Chelsea, Napoli, Juventus e Real Madrid.