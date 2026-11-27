Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato del progetto del nuovo stadio nell'area della Fiera a margine degli Stati generali della Ripartenza, a Bologna, come riporta il Carlino: "Sono entusiasmato dall'idea che questo progetto vada avanti e sono molto fiducioso per la qualità degli interlocutori, per la loro consistenza, la loro chiarezza e la loro visione". Non ha voluto anticipare dettagli e ha spiegato che "è giusto che parlino i diretti interessati, ovvero il club, la Fondazione Fiera Bologna e il sindaco della città".

Abodi ha apprezzato l'idea di trasformare quella zona della città in un polo che unisca fiera e imprese con l'intrattenimento: non solo calcio e sport, ma anche musica, teatro e grandi eventi. Il ministro ha concluso così: "Credo che possa essere un ottimo riferimento anche per altre esperienze di questa natura in altre città".