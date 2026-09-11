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Le insidie

Napoli-Bologna, gara valida per la quarta giornata di campionato e in programma domenica 13 settembre alle ore 18.00, è una sfida che nasconde più di qualche insidia per entrambe le formazioni. Il Bologna arriva al Maradona con un solo punto in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Finora in campionato i rossoblù hanno affrontato Lazio, Atalanta e Sassuolo, tre gare non semplici alle quali si aggiungerà ora quella contro i partenopei.

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