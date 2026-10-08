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Chi è rimasto

Per il Bologna la gara contro il Lecce sarà fondamentale non solo ai fini della classifica, ma soprattutto per conquistare i primi tre punti della stagione e ritrovare quella fiducia che permetterebbe alla rosa rossoblù di affrontare le prossime sfide di campionato con più coraggio e forza.

Durante questa lunga pausa delle nazionali, Palladino ha avuto modo di svolgere una mini preparazione con i giocatori rimasti a Casteldebole. Dall’altra parte, quelli convocati dalle rispettive nazionali sono tornati con diversi minuti sulle gambe e ciò potrebbe portare a dei cambiamenti nella gara di domenica 11 ottobre al Via del Mare.

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