Due su due per il Bologna. Seconda vittoria di fila per la Primavera di Morrone: al “CRAI Sport Center” di Assemini i rossoblù di Stefano Morrone vincono 3-1 in casa del Cagliari grazie alle reti di Negri, Toroc e Lo Monaco. I rossoblù avevano vinto anche all'esordio con il Genoa e rimangono in testa a punteggio pieno.

Prossimo appuntamento contro l’Inter venerdì 4 settembre, ore 17, al “Granarolo Youth Center” di Crespellano.

CAGLIARI-BOLOGNA 1-3

BOLOGNA: 22 Franceschelli; 25 Tupec, 3 Jaber (88’ 24 Briguglio), 5 De Luca; 28 Negri (88’ 9 Castaldo), 14 Zanella (72’ 4 Pantaleoni), 17 Badori, 18 Krasniqi (72’ 16 Kusic), 26 Trifelli; 10 Lo Monaco (80’ 15 Baldini), 7 Toroc.A disposizione: 1 Giacomone, 11 Rossitto, 19 Igbinigun, 31 Kujrakovic, 32 Andreotti, 36 Tollet.Allenatore: Morrone

CAGLIARI: 1 Kehayov; 3 Lo Verde (46’ 2 Bahlaouan), 5 Tronci, 7 Cardu, 10 Sugamele (90’ 15 Barry), 13 Prettwnhoffer, Stanoev, 19 Goryanov (80’ 9 Costa), 20 Grandu (58’ 78 Hamdaoua), 27 Piro, 33 Nuvoli, 44 Sow (58’ Pibiri).A disposizione: 12 Panko, 16 Sarno, 4 Giulini, 8 Piredda, 18 Pibiri, 28 Battaglini, 29 Romano.Allenatore: Gallego

ARBITRO: Zoppi di Firenze MARCATORI: 22’ Negri (B), 29’ Sugamele (C), 36’ Toroc (B), 62’ Lo Monaco (B)AMMONITI: Badori (B), Negri (B), Jaber (B)NOTE: Kehayov (C) para un rigore a Lo Monaco (B) al 45’+1