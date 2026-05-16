Bilancio in parità tra Palladino e Italiano. L’Atalanta non vince tre gare di fila col Bologna dal

I precedenti ufficiali tra le due squadre a Bergamo sono 64: 34 successi nerazzurri (ultimo 2-0, Serie A 2024/25), 17 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2021/22) e 13 vittorie rossoblù (ultima 0-1, Coppa Italia 2024/25). Atalanta reduce da 2 vittorie consecutive contro il Bologna: 2-0 a Bergamo nello scorso campionato, 0-2 al Dall’Ara nella gara d’andata. L’ultima volta in cui l’Atalanta ha vinto almeno 3 partite consecutive contro il Bologna risale al periodo 2015-2019 (7 di fila, tutte in Serie A).