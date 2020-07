Bigon: “Vogliamo crescere. Caffè con Ibrahimovic? Sì, se…”

Cinque giornate alla fine e un processo di crescita da portare avanti in vista della prossima stagione. Il Bologna giovane targato Bigon e Sabatini vuole finire bene ma al tempo stesso guarda già al futuro e alla prossima stagione quando finalmente Mihajlovic potrà guidare i suoi dall’inizio. Il pensiero di Bigon a pochi minuti dal fischio d’inizio:

“Siamo una squadra giovane e che solo dalla parte finale del campionato scorso ha iniziato un nuovo ciclo e che ora vuole continuare a crescere – ha affermato – Ci manca di dover iniziare una stagione nuova con il mister in panchina visto tutto quello che è successo, poi ogni squadra è migliorabile sul mercato e faremo il possibile. Inviterò per un caffè Ibrahimovic? Non credo di avere questa possibilità, sarà lui a invitare me”, ha scherzato il dirigente.