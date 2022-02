Bigon: “Skov sconfitta personale. Centrocampo? Limitati dagli infortuni”

Dall'inviato a Casteldebole, Davide Gerosa

"Credo che gli obiettivi che ci siamo dati siano stati rispettati. Abbiamo terminato il girone d'andata con il record di punti e con grande fiducia. Abbiamo avuto difficoltà a centrocampo a causa di due gravi infortuni. Per questo motivo in questo mercato abbiamo voluto prendere Aebischer che è un calciatore di livello, poi tornerà Schouten e tra 15-20 giorni rivedremo Kingsley sul campo. Le uscite di Cangiano e Van Hoojidonk sono servite per farli crescere. Per quanto riguarda Skov Olsen è una sconfitta personale per non aver visto esprimere tutto il talento, poi il cambio di modulo lo ha limitato. Ho visto una squadra che nel girone d'andata ha fatto grandi cose, pur perdendo qualche punto, e mi aspetto che le cose si possano ripetere in questo ritorno. Abbiamo grande fiducia".