Bigon: “Mihajlovic la chiave di tutto, ora continuiamo così”

Intervenuto a Tmw Radio, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù. Si parte dalla malattia di Sinisa.

“Ad inizio stagione pensavamo di fare bene dopo il decimo posto dell’anno scorso – ha affermato – Ad essere onesti però, dopo la brutta notizia della malattia del Mister, non immaginavamo che la squadra reagisse addirittura in questa maniera. Gestire la situazione per tanti mesi in assenza dell’allenatore è stata un’esperienza direi unica in tutto il mondo del calcio. Ora siamo felici e non dobbiamo mollare”.