Bigon: “La sorpresa a Sinisa nata spontaneamente. Orsolini? Ci abbiamo visto giusto”

Intervenuto a ‘Processo’ su Radio Sportiva, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha commentato la sorpresa fatta a Sinisa Mihajlovic domenica e in generale la situazione del club rossoblù:

“La vicenda è nata spontaneamente, un gruppo di amici che va a trovare un amico che non sta bene. Abbiamo voluto condividere la gioia per la vittoria contro il Brescia con il nostro allenatore. La malattia ci ha cementato? Da un punto di vista umano sì, ma il rapporto con il mister è sempre stato forte fin dalla scorsa stagione. Abbiamo fatto di tutto per confermare Mihajlovic sulla nostra panchina”.