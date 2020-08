Bigon: “Falcinelli e Falletti nel mirino della Reggina”

“E’ in uscita dal Bologna, non rientra nei piani tecnici di Mihajlovic“. Con queste parole Riccardo Bigon ha spazzato via ogni dubbio, semmai ne fosse rimasto qualcuno: Diego Falcinelli saluterà le Due Torri durante questa sessione di mercato. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni di RegginaTv, proprio perchè la squadra calabrese è interessata al suo cartellino.

L’ostacolo principale al momento è rappresentato dall’ingaggio, visto che Falcinelli percepisce 900.000 euro a stagione. Ma i colloqui per trovare un accordo sono già iniziati, come confermato dallo stesso Bigon: “Mi sono già incontrato con Taibi, proveremo a trovare un’intesa. Abbiamo parlato di qualche calciatore, tra questi anche Falcinelli. Abbiamo intavolato una trattativa, dipende anche dalla volontà definitiva della Reggina e del ragazzo”. Tra gli obiettivi della Reggina anche Cesar Falletti, rientrato a Bologna dopo il prestito al Tijuan: “Abbiamo parlato anche di lui, c’è un interesse. C’è il gradimento dal punto di vista tecnico, vediamo. Dobbiamo aspettare le uscite della Reggina“.