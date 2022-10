Bigon: “Ecco come ho preso Hickey”

In una intervista a Radio Firenzeviola, l'ex direttore sportivo del Bologna ha parlato del mondo dello scouting e delle metodologie di lavoro per scovare nuovi talenti. Tra quelli portati a Bologna da Bigon c'è stato Aaron Hickey , poi venduto a oltre venti milioni al Brentford.

"Tutto parte dal riuscire ad individuare il giocatore di talento contestualizzato alla tua realtà - le parole del dirigente - Quindi come gioca l'allenatore, come sono i compagni, l'ambiente, lo spazio nella rosa. Non è difficile trovare talenti, ma serve trovarli in funzione alla tua realtà. Hickey per esempio lo abbiamo visto da remoto ed è l'unico giocatore che ho preso senza vederlo dal vivo. Se hai occhio il video ti dà l'opportunità di visionare calciatori all'estero soprattutto nella fase iniziale senza fare un viaggio a vuoto".