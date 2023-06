Bigon: “Contento per la stagione del Bologna. Orso, Nico e Schouten? Pronti per il salto”

"La crescita del Bologna mi fa piacere. Ho trascorso lì 6 stagioni importanti in cui abbiamo costruito una buona squadra - le parole di Bigon - Il nono posto è una posizione che non ti fa raggiungere degli obiettivi, ma è un segnale di crescita. Da bolognese adottivo non posso che essere contento. Orsolini, Dominguez e Schouten? Sono tutti giocatori che ho preso io. Mi farebbe piacere vederli in squadre importanti, così come vederli crescere nel Bologna, perché possono portare ancor di più la squadra in alto. Comunque sono già pronti per un palcoscenico superiore".