Intervista pre partita per Riccardo Bigon a pochi minuti da Sassuolo-Bologna. Per il diesse un commento sulla convocazione di Orsolini e sulla trattativa per Ibrahimovic:

“E’ una grande soddisfazione per lui, ha fatto vedere il suo valore a inizio stagione e ora deve ritornare ai suoi livelli. Deve meritarsi una serie di convocazioni in futuro. Lo abbiamo preso quando probabilmente non ci credeva nessuno, questa estate abbiamo investito per confermarlo”.