Il cortometraggio “BFC SENZA BARRIERE – W LO SPORT PER TUTTI, CALCIANDO LA DISABILITÀ”, prodotto dal Bologna FC 1909 in collaborazione con EDU In-Forma(Zione) ASD, ha conquistato la Menzione d’Onore al 44° Festival Internazionale della Cinematografia Sportiva.

La cerimonia di premiazione, svoltasi ieri a Palazzo Lombardia, a Milano, ha visto il filmato rossoblù distinguersi al termine di una selezione particolarmente competitiva, che ha coinvolto migliaia di candidature provenienti dai 130 Paesi aderenti alla FICTS. Inserito nella categoria “Football-Shorts”, il cortometraggio ha prima ottenuto l’ambita nomination, per poi ricevere il riconoscimento della Menzione d’Onore.

Nella giornata precedente, i giocatori del Bologna Senza Barriere avevano preso parte alla première del cortometraggio, vivendo un’intera giornata all’insegna dei colori rossoblù e dei valori di inclusione, condivisione e partecipazione che il progetto porta avanti. Nel corso della manifestazione è stato proiettato anche un docufilm di produzione serba dedicato a Siniša Mihajlović.