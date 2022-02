Bfc – Il programma della Primavera dalla 4a alla 6a giornata

Il calendario del Bologna primavera per le prossime giornate

I giovani rossoblù, allenati da mister Luca Vigiani ospiteranno la Sampdoria al Dall'Ara domenica 27 alle ore 11 per il 4° turno, successivamente sabato 05\03 saranno ospiti della Spal alle ore 13, per poi concludere il tour de force mercoledì 9 alle ore 16 contro la Juventus in casa.