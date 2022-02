Bfc – Il programma del Settore Giovanile

Il programma del Settore Giovanile con tutte le sfide di questo weekend

L'Under 18 di Paolo Magnani affronterà il Genoa oggi alle 15.30 al Begato 9 Stadium di Genova, con l'obiettivo di continuare la striscia positiva dopo le sette vittorie nelle ultime 8 partite. L'Under 17 di Denis Biavati invece accoglierà l'Alessandria domenica alle 15 presso il centro sportivo Cavina, dopo aver agganciato il quarto posto a quota 29 punti. L'Under 16 di Luca Sordi sarà impegnata domenica in trasferta sul campo dell'Ascoli alle 14, nel recupero della prima giornata del girone di ritorno, in cui dovranno impegnarsi per mantenere il primato in classifica e l'imbattibilità stagionale. Anche l'Under 15 di Juan Solivellas sfiderà l'Ascoli sullo stesso campo, anticipando di qualche ora, alle 11, la sfida, rispetto all'under 16. L'Under 13 A di Zanzani e Montesi attende il Sassuolo domani alle 15.30 presso il centro Sportivo Pallavicini, mentre la squadra B di Tigrini e Labellarte sarà ospite del Sassuolo domenica alle 17.30, per provare ad avvicinare gli avversari che in classifica contano 6 punti in più.