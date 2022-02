Bfc – Il programma del Settore Giovanile

Il Bologna rende noto il programma per tutti i livelli del settore giovanile di questo fine settimana

Reduci dalla vittoria contro l'Hellas Verona, l'Under 18 chiuderà il fine settimana: i ragazzi di Magnani saranno impegnati in trasferta a Firenze, lunedì alle 12 contro i padroni di casa della Fiorentina. Rinviate Parma - Bologna Under 17 e Bologna - Sassuolo Under 16. L'Under 15 di Juan Solivellas disputerà la sua prima partita dell'anno domenica alle 11 presso il Centro Sportivo Cavina contro i pari età del Sassuolo. Infine l'Under 13 di Zanzani e Montesi sfiderà in trasferta il Firenzuola d'Arda, provando a mantenere la striscia positiva che li vede primi in classifica con 27 punti.