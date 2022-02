Bfc – I risultati del Settore Giovanile in questo turno

Tutti i risultati del Settore Giovanile in questo weekend

Un weekend di vittorie per tutte le divisioni, dall'Under 13 alla Primavera. L'under 18 di Paolo Magnani vince contro il Torino per 2 a 0 grazie alla doppietta di Mazia, trovando così la terza vittoria consecutiva che rilancia le ambizioni di classifica. L'Under 17 di Denis Biavati si impone sulla Sampdoria in casa in una partita di alta classifica, che ha visto i rossoblù trionfare grazie al gol di Cesari al '13 e portarsi a -3 proprio dai blucerchiati. Continua la striscia positiva dell'Under 16 di Luca Sordi che ha travolto per 3 a 0 la Fiorentina in trasferta con una splendida doppietta di Ravaglioli, portandosi al primo posto in classifica a punteggio pieno con 30 punti in 10 partite. Stesso trionfo a Firenze per l'Under 15 di Juan Solivellas, con il risultato di 1-0. L'Under 14 di Taccogna e Bertacchi ha battuto il Firenzuola per 3-0 grazie alle reti di Notaro, Grouza e Tourè. L'Under 13 di Zanzani e Montesi invece, ha battuto per 4-3 il Parma al temine di una partita molto combattuta ed equilibrata, che permette ai rossoblù di allungarsi a +6 proprio sui ducali in classifica.