Beukema: “Felice di essere qui. Motta? Un privilegio lavorare con lui”

Poco prima della partenza per Valles al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole è stato presentato Sam Beukema , nuovo centrale difensivo prelevato a titolo definitivo dall'Az Alkmaar per sette milioni di euro. Ecco le sue prime parole da giocatore rossoblù, lui che l' Emilia Romagna la conosce bene:

"Mi sento a casa qui, sono molto felice perché grazie a mia mamma conosco la zona. Ha vissuto dieci anni a Riccione e io ho visto molte partite del campionato italiano. Bologna è l'ideale per me. Seguo molto i miei colleghi Schuurs e De Vrij e la Serie A è uno dei campionato più importanti al mondo. L'obiettivo è migliorare come difensore, fare bene con il Bologna e conquistare la nazionale".