Bettini: “Per Ibra nulla è chiuso, non è una questione di soldi”

Ospite di Fire and Desire su Radio1909.it, lo speaker Michele Bettini ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna e sui possibili movimenti di gennaio.

“La vittoria del Bologna è stata meritata – ha affermato – I distinguo non esistono, per mesi si è parlato delle nostre assenze e quando i rossoblù perdevano si parlava di squadra debole, di Poli e Danilo che avevano bisticciato e così via. C’è sempre l’aspetto negativo da sottolineare in questo mondo, perché quando tutto va bene l’attenzione cala. Dire che va tutto male aiuta a tenere alto l’ascolto. Il Bologna domenica ha giocato una partita gagliarda e non esistono scuse. Solo in Italia si parla di queste sciocchezze”.